11 людей стали жертвами торнадо

Вітер виривав з корінням дерева, перевертав автомобілі

в американському штаті Теннессі Київ. 8 квітня. УНІАН. Жертвами торнадо в американському штаті Теннессі стали 11 людей. Особливо сильно постраждали передмістя Нешвілла, де загинули вісім осіб, повідомляє радіо «Свобода». Вітер виривав з корінням дерева, обривав лінії електропередач, зривав дахи з будинків і перевертав автомобілі. Минулого тижня торнадо і урагани пронеслися по восьми штатах США. Загинули 28 людей.

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