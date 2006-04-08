11 людей стали жертвами торнадо

11:00, 08 квітня 2006
Світ
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Вітер виривав з корінням дерева, перевертав автомобілі

 в американському штаті Теннессі

Київ. 8 квітня. УНІАН. Жертвами торнадо в американському штаті Теннессі стали 11 людей.

Особливо сильно постраждали передмістя Нешвілла, де загинули вісім осіб, повідомляє радіо «Свобода». Вітер виривав з корінням дерева, обривав лінії електропередач, зривав дахи з будинків і перевертав автомобілі.

Минулого тижня торнадо і урагани пронеслися по восьми штатах США. Загинули 28 людей.

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