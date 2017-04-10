Ізраїль тимчасово закрив кордон із Єгиптом
Ізраїльська влада закликала громадян країни, які перебувають на Синайському півострові, повернутися додому найближчим часом.
Влада Ізраїлю 10 квітня прийняла рішення тимчасово закрити кордон із Єгиптом через загрозу терактів. Про це повідомляє republic з посиланням на The Jerusalem Post.
Основний прикордонний перехід «Таба» на ізраїльсько-єгипетському кордоні буде перекритий мінімум до кінця свята Песах, який триватиме до 18 квітня, вказує «Гаарец».
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Також ізраїльська влада закликала громадян країни, які перебувають на Синайському півострові, повернутися додому найближчим часом.
В ізраїльському уряді зазначили, що за останні місяці зросла активність терористів, пов'язаних з «Ісламською державою».
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня прогриміли вибухи в коптських церквах у єгипетських містах Танта і Олександрія, в результаті чого загинули понад 40 осіб.
За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, щонайменше 78 людей травмовані в результаті вибуху у Танті і ще 35 - в результаті вибуху в Олександрії.
За попередніми даними, вибухи влаштували смертники. Влада Єгипту назвали подію терактом.