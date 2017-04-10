Ізраїль тимчасово закрив кордон із Єгиптом

Влада Ізраїлю 10 квітня прийняла рішення тимчасово закрити кордон із Єгиптом через загрозу терактів. Про це повідомляє republic з посиланням на The Jerusalem Post.

Основний прикордонний перехід «Таба» на ізраїльсько-єгипетському кордоні буде перекритий мінімум до кінця свята Песах, який триватиме до 18 квітня, вказує «Гаарец».

Читайте такожВибух біля церкви в Єгипті: опубліковано відео підриву смертника

Також ізраїльська влада закликала громадян країни, які перебувають на Синайському півострові, повернутися додому найближчим часом.

В ізраїльському уряді зазначили, що за останні місяці зросла активність терористів, пов'язаних з «Ісламською державою».

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня прогриміли вибухи в коптських церквах у єгипетських містах Танта і Олександрія, в результаті чого загинули понад 40 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, щонайменше 78 людей травмовані в результаті вибуху у Танті і ще 35 - в результаті вибуху в Олександрії.

За попередніми даними, вибухи влаштували смертники. Влада Єгипту назвали подію терактом.