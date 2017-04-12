З’явився лист, в якому відповідальність за атаку на "Боруссію" беруть ліворадикали – ЗМІ

На антифашистському інтернет-порталі з’явився лист, в якому відповідальність за вибухи біля автобуса дортмундської «Боруссії» беруть на себе прибічники ліворадикальних поглядів.

Як повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на агентство DPA, у листі напад пояснюється нібито толерантністю клубу до расистів і правих фанатів.

Як повідомляв УНІАН, на місці вибухів було знайдено записку, яка, за інформацією німецьких ЗМІ, починається словами "В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного".

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В листі згадуються теракт на різдвяному базарі в Берліні в грудні 2016 року, а також стверджується, що німецькі літаки Tornado в Сирії беруть участь у вбивстві мусульман халіфату так званої "Ісламської держави". Тому з цього моменту спортсмени та інші відомі особистості "в Німеччині та інших країнах-хрестоносців" значаться в "смертному списку "Ісламської держави".

Автори цього листа заявляють, що це буде діяти до тих пір, як німецькі Tornado не будуть виведені з Сирії, і не буде закрита американська авіабаза в німецькому Рамштайні.