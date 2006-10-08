У Японії встановили новий світовий рекорд

Новий світовий рекорд встановлено в Японії в неділю. Для цього 14718 жителів містечка Нісіо, що у префектурі Айті взяли участь у розпиванні традиційного японського чаю "маття", повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на японську телекомпанію NHK.

У присутності офіційного представника Книги рекордів Гіннеса всі ці люди розсілися по обидва боки 1,5-кілометрової червоної рогожі і по команді "ітадакімасу", як у Японії заведено говорити перед початком трапези, почали разом пити цей напій.

Через десять хвилин після закінчення церемонії представник Книги оголосив про те, що рекорд зарахований. Учасники заходу відреагували гучними вигуками радості і аплодисментами.

Чай "маття" не схожий на звичайну заварку. Це дрібна порошкова маса чайного листа, яку потрібно заварювати особливим способом, збиваючи разом з гарячою водою спеціальним бамбуковим віночком до утворення повітряної рівномірної піни. В результаті виходить солодкувато-гіркий напій, який у Японії традиційно вважають божественним. Саме такий густий чай готують під час чайної церемонії, підносять на вівтар у буддійських і синтоїстських храмах.

Попередній рекорд масового чаювання було встановлено в травні 2005 року в США, коли для цього зібралися 7250 чоловік.

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