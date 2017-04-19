В Росії за фактом аварії суховантажу з 9 українцями на борту відкрили кримінальну справу

В Росії порушено кримінальну справу за фактом аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу» з українцями на борту. Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Слідчими органами Південного слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ, за фактом аварії в акваторії Чорного моря суховантажу «Герої Арсеналу», - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, 19 квітня 2017 року близько 3.30 у Чорному морі на відстані 19 морських миль від мису Залізний Ріг (Краснодарський край Таманський півострів), поблизу Керченської протоки з невідомої поки причини зазнав аварії й затонув суховантаж «Герої Арсеналу». Суховантаж під прапором Панами прямував з порту Азов Ростовської області в Туреччину, перевозив зерно. На борту судна перебував екіпаж у складі 12 осіб (9 громадян України, 2 громадян Росії, 1 громадянин Грузії).

В районі затоплення працюють рятувальні служби. У даний час врятовано декілька членів екіпажу. Слідчими проводиться огляд місця події, вживаються заходи зі встановлення всіх обставин події. Розслідування кримінальної справи триває.

Як відомо, акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж "Герої Арсеналу", на борту якого перебували 9 українців. Усього на борту судна було 12 осіб: двоє росіян, дев’ять українців і один грузин. Суховантаж з зерном слідував з Ростовської області до Туреччини.