У Сирії буксує евакуація з оточених міст: автобуси знову заблоковані під Алеппо

Процес евакуації сирійців з обложених міст у Сирії знову загальмував. У ніч на четвер, 20 квітня, загалом понад три тисячі людей були заблоковані в автобусах на контрольно-пропускному пункті Рашидин поблизу Алеппо, який контролюють повстанці. Про це повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, що посилається на дані мережі своїх активістів, як пише DW.

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Повстанці, які виступають у сирійському конфлікті проти уряду Башара Асада, заявили, що пропустять близько 60 автобусів з евакуйованими лише після того, як уряд звільнить понад 700 ув'язнених з їхніх лав, та доставить їх у підконтрольні повстаням регіони. Автобуси перевозили людей з двох міст з переважно шиїтським населенням - Фуї та Кафраї. Обидва міста розташовані на північному заході провінції Ідліб, підконтрольні уряду, але оточені повстанцями.

Нагадаємо, 14 квітня розпочалась евакуація з чотирьох міст Сирії, що перебувають в облозі. Це стало виконанням ухвалених наприкінці березня домовленостей між сторонами конфлікту. Згідно з ними, евакуації підлягають два міста з переважно шиїтським населенням - Фуа та Кафрая. В обмін на це сирійський уряд дозволив евакуацію двох міст із сунітським населенням - Забадані та Мадаї. Останні розташовані неподалік від кордону з Ліваном і їх контролюють повстанці, однак блокують ззовні урядові війська та їхні союзники. Евакуація в чотирьох містах розпочалася одночасно.