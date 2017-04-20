З автомобіля супроводу Фійона вкрали ноутбук та флешку

У кандидата на посаду президента Франції від партії "Республіканці" Франсуа Фійона викрали ноутбук та флешку з салону автомобіля супроводу.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на The Associated Press.

У поліції повідомили, що злодії вкрали ноутбук з автомобіля, який використовували помічники кандидата в президенти Франції.

Командир поліції Крістоф Форекс заявив у четвер, що два парламентських помічники та особиста охорона Фійона вечеряли в ресторані швидкого харчування, коли хтось вдерся до них в автомобіль, який був взятий на прокат.

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За даними французького видання Le Parisien, серед викрадених речей: ноутбук, флешка, яка містить секретні дані, боєприпаси та поліцейські нарукавні пов'язки.

Джерело у команді Фійона повідомило, що ноутбук був заблокований дистанційно.

"На флешці були лише особисті фотографії та не було секретних даних", - сказало джерело.

Повідомляється, що поліція розпочала розслідування крадіжки, яка сталася ще в ніч на вівторок недалеко від аеропорту Лілль на півночі Франції.