Росію очолить людина “з юридичним минулим”

Росії не загрожує ніяка помаранчева революція, упевнений відомий швейцарський віщун Маркос фон Ринг. "Я не бачу, щоб в Росії найближчими роками відбулося що-небудь таке ", - сказав він на прес-конференції в Москві.

Кажучи про майбутні вибори президента Росії, фон Ринг заявив, що до влади в 2008 році прийде нова людина. "На жаль, я поки що не можу назвати її імені, оскільки ще не досить добре вивчив ситуацію". Водночас він вважає, що це буде людина з юридичним професійним минулим.

"При цьому політичний курс російського керівництва в майбутньому абсолютно точно залишиться таким же, яким ми його бачимо сьогодні", - зазначив фон Ринг.

РІА "Новости"