Золота скриня Медведєва відкрилась: фонди "таємної імперії" прем'єра РФ опублікували звіти (відео)

Благодійні фонди, згадані у розслідуванні ФБК про "таємну імперії" прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, опублікували свою звітність. Про це на своєму сайті написав творець ФБК Олексій Навальний.

"Гаманець Медведєва Єлісєєв у своєму інтерв'ю зізнався, що всі чотири їхні фонди — це по суті один фонд. І тепер можна абсолютно офіційно стверджувати, що цей медведєвський "благодійний суперфонд", вся благодійність якого полягає в утриманні палаців і виноградників, збирає грошей на порядок вище, ніж реальні фонди, навіть найбільші", - йдеться у його повідомленні.

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Навальний нагадав, що "таємна імперія" Медведєва це:

- Фонд "Градислава" — на нього сьогодні оформлена садиба Міловка у Плесі;

- Фонд підтримки зимових олімпійських видів спорту — на той фонд записана гірська дача у Псехако;

- Фонд "Соцгоспроект" — це дача-подарунок від Усманова, виноградники в Анапі, сільськогосподарські підприємства в Курській області;

- Фонд "Дар" — сьогодні володіє квартирами у реконструйованому палаці графа Кушелєва-Безбородька у Санкт-Петербурзі. У різний час володів садибами у Міловці і Псехако.

У цілому ці чотири фонди відзвітували про витрати на 3,7 мільярда рублів за 2016 рік.

Якщо з'єднати медведєвські фонди, то вийде так: