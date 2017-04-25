Золота скриня Медведєва відкрилась: фонди "таємної імперії" прем'єра РФ опублікували звіти (відео)
Жодних деталей щодо витрат у звітності немає.
Благодійні фонди, згадані у розслідуванні ФБК про "таємну імперії" прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, опублікували свою звітність. Про це на своєму сайті написав творець ФБК Олексій Навальний.
"Гаманець Медведєва Єлісєєв у своєму інтерв'ю зізнався, що всі чотири їхні фонди — це по суті один фонд. І тепер можна абсолютно офіційно стверджувати, що цей медведєвський "благодійний суперфонд", вся благодійність якого полягає в утриманні палаців і виноградників, збирає грошей на порядок вище, ніж реальні фонди, навіть найбільші", - йдеться у його повідомленні.
Читайте такожОренда розкішної резиденції Медведєва коштувала 19 гривень у рік - ЗМІ
Навальний нагадав, що "таємна імперія" Медведєва це:
- Фонд "Градислава" — на нього сьогодні оформлена садиба Міловка у Плесі;
- Фонд підтримки зимових олімпійських видів спорту — на той фонд записана гірська дача у Псехако;
- Фонд "Соцгоспроект" — це дача-подарунок від Усманова, виноградники в Анапі, сільськогосподарські підприємства в Курській області;
- Фонд "Дар" — сьогодні володіє квартирами у реконструйованому палаці графа Кушелєва-Безбородька у Санкт-Петербурзі. У різний час володів садибами у Міловці і Псехако.
У цілому ці чотири фонди відзвітували про витрати на 3,7 мільярда рублів за 2016 рік.
Якщо з'єднати медведєвські фонди, то вийде так:
Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з «Інстаграму» і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.