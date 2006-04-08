Зміцнення армії залишиться пріоритетом керівництва Білорусі, заявив Олександр Лукашенко на військовому параді в Мінську. Парадом на Жовтневій площі завершилася церемонія його інавгурації.

"Зміцнення військової організації держави і надалі буде пріоритетом у політиці Білорусі", - сказав Лукашенко.

При цьому він наголосив, що Білорусь будує систему національної безпеки в мирних цілях.

Звертаючись до військових, президент зазначив, що успіхи країни вороже сприймаються Заходом. "У період виборчої кампанії, як ніколи раніше, виявилося справжнє обличчя ідеологів подвійних стандартів. Їм необхідно відірвати чергову країну від сім`ї братських народів, втопити в хаосі і піддати вірусу "кольорових революцій".

За його словами, в одних країнах застосовується військове вторгнення, в інших - революції.

Під час параду на вірність главі держави присягнули військовослужбовці Міноборони Білорусі, внутрішніх військ, МВС, прикордонних військ, Комітету державної безпеки, міністерства з надзвичайних ситуацій. Завершилася церемонія інавгурації військовим маршем.

РІА "Новости"