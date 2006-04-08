Науковці і політики шукатимуть спільну мову. Міжнародна конференція щодо проблем Близького Сходу

Відбудеться Міжнародна наукова конференція на тему: “Близький Схід у XXI ст..: реальність і виклики». Організатори - Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, Тель-Авівський Університет, Центр досліджень Африки та Близького Сходу ім.Моше Даяна, посольство Держави Ізраїль. У відкритті візьмуть участь - Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Наомі Бен Амі, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка Леонід Губерський та представники Міністерства закордонних справ України (Інститут міжнародних відносин, вул. Мельникова 36/1, зал засідань вченої ради). Потрібна акредитація.