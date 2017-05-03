Сирійська опозиція вимагає від Асада припинити бомбардування її територій - ЗМІ

Сирійська озброєна опозиція призупинила свою участь у переговорах в Астані (Казахстан) щодо встановлення режиму припинення вогню, вимагаючи від уряду президента Башара аль-Асада припинити бомбардування територій, які знаходяться під її контролем, як повідомляє Reuters.

Речник сирійської опозиції Ахмад Рамадан заявив, що її делегація призупиняє свою участь у переговорах після представлення меморандуму з вимогою до уряду Асада щодо повного зобов'язання припинити здійснювати бомбардування районів, підконтрольних опозиції.

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Як повідомляв УНІАН, вчора президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови домовилися активізувати діалог між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і секретарем Держдепартаменту США Рексом Тіллерсоном для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Сирії.

Також Трамп повідомив Путіну, що США відправлять в Астану свого представника для переговорів щодо пошуку можливості встановлення режиму припинення вогню у Сирії.