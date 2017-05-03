Грузія заборонила в'їзд усім російським байкерам

Через скандальний мотопробіг російського байкерського клубу "Нічні вовки" влада Грузії заборонила в’їзд до країни усім російським байкерам до кінця травневих свят. Про це повідомляє видання "Новости-Грузия".

Заступник міністра внутрішніх справ Шалва Хуцішвілі підкреслює, що рішення про заборону на в'їзд російських байкерів грузинські прикордонники прийняли на цілком законних підставах.

"У прикордонників є право на власний розсуд опитати людину, яка збирається в'їхати в країну - дізнатися мету візиту та іншу інформацію і на підставі цього ухвалити рішення. Закон регулює в'їзд, виїзд і перебування іноземців. Тому це рішення прийнято на підставі закону", - заявив Хуцішвілі.

У МВС Грузії не приховують, що вдались до таких заходів у зв'язку з мотопробігом "На Берлін" клубу "Нічні вовки", лідер якого, Олександр Залдостанов, входить до санкційного списку Заходу.

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Оскільки "Нічні вовки" збиралися приїхати в Тбілісі, щоб відзначити там 9 травня, МВС Грузії вирішило відмовити у в'їзді всім російським мотоциклістам, у тому числі і тим, які не перебувають у жодних клубах.

Раніше Хуцішвілі відзначав, що для великої частини грузинського суспільства неприйнятний анонсований візит "Нічних вовків" і запланований ними перформанс, не відповідає духу свята.

Нагадаємо, наприкінці квітня "Нічні вовки" зіштовхнулися з проблемами при в'їзді до Польщі.