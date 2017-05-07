У Франції явка виборців у другому турі президентських перегонів нижча за попередні три кампанії

У Франції у другому турі виборів президента, у якому змагаються незалежний кандидат Еммануель Макрон та представник партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, явка виборців нижча за попередні три кампанії у другому раунді перегонів.

Про це повідомляє Reuters.

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Міністерство внутрішніх спав Франції підтвердило попередню інформацію, що станом на 17:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) явка виборців складає 65,3%.

При цьому наголошується, що рівень відвідування французами виборчих дільниць на цей же самий час у минулі три виборчі кампанії є вищим.

Зокрема, підкреслюється, що дані явки виборців у другому турі президентських перегонів у 2012 році станом на 17:00 становили близько 72%, у 2007 році – 75,1%, а у 2002 році – 67,6%.