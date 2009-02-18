Зниклий британський мільйонер знайшовся на вокзалі

Британський мільйонер-меценат Пітер Лемпл, який нікого не попередивши, зник із дому, знайшовся на залізничному вокзалі, пише газета Daily Telegraph. Напередодні британська преса підняла галас з приводу пропажі Лемпла, очільника благодійного фонду Sutton Trust, який займається організацією на базі престижних британських університетів літніх курсів для школярів з неблагополучних сімей.

В неділю вранці філантроп вийшов зі свого лондонського особняка в домашніх брюках і светрі і з того часу не давав про себе знати. Близькі, друзі і колеги Лемпла висловили крайню стурбованість з приводу його нез`ясовного зникнення. Увечері у вівторок мільйонер був знайдений на території залізничного вокзалу в центрі Лондона. Що він там робив і де провів більше двох діб з моменту свого зникнення, поки не ясно.

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