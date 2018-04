ДТП в Туреччині: кількість жертв зросла до 23 осіб

Число загиблих в аварії автобуса з туристами у курортному районі Мармаріса в турецькій провінції Мугла зросла до 23. Як повідомляє губернатор Мугла Амір Чічек, троє поранених померли по дорозі в лікарню, пише Hurriyet daily news.

Ще вісім осіб перебувають у тяжкому стані в лікарнях.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих.

UPDATE - Death toll in bus accident in Turkish resort of Marmaris rises to 23 https://t.co/NgX0ZaKoXQpic.twitter.com/hCRbVEJFYC