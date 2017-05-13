ДТП в Туреччині: кількість жертв зросла до 23 осіб

Число загиблих в аварії автобуса з туристами у курортному районі Мармаріса в турецькій провінції Мугла зросла до 23. Як повідомляє губернатор Мугла Амір Чічек, троє поранених померли по дорозі в лікарню, пише Hurriyet daily news.

Ще вісім осіб перебувають у тяжкому стані в лікарнях.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих.

UPDATE - Death toll in bus accident in Turkish resort of Marmaris rises to 23 https://t.co/NgX0ZaKoXQpic.twitter.com/hCRbVEJFYC — Hürriyet Daily News (@HDNER) May 13, 2017

Всього в автобусі перебувало 42 пасажири, в основному жінки і діти. Вони прямували в Мармаріс, щоб брати участь у заходах, присвячених Дню матері. Іноземців серед постраждалих немає.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оприлюднив заяву щодо аварії. Він висловив свої співчуття родичам загиблих та побажав скорішого одужання постраждалим.

Як повідомлялося, в суботу, 13 травня, невеликий автобус з турецькими туристами потрапив у ДТП на трасі Мугла-Анталія на південному заході Туреччини. За попередньою інформацією, у автобуса відмовили гальма на небезпечному гірському повороті. Водій втратив контроль над автобусом, він перекинувся і прокотився по гірському схилу.

Українців серед постраждалих немає.