Італія та Угорщина наздоганяють Україну

Сьогодні в Угорщині проходять парламентські вибори.

Як повідомляє «Німецька хвиля», фаворитами на цих виборах вважаються Угорська соціалістична партія чинного прем’єр-міністра Ференца ДЮРЧАНЯ та опозиційний право-консервативний блок ФІДЕС на чолі з колишнім головою уряду Віктором ОРБАНОМ.

Соціологічні опитування прогнозують приблизно рівні відсотки голосів цим двом політичним силам. Оглядачі припускають, що на остаточний результат голосування вплине, скільки відсотків наберуть інші партії. Попередні результати парламентських виборів очікуються в неділю ввечері. Не виключено, що в окремих округах буде проведено другий тур.

В Італії також сьогодні починаються парламентські вибори, котрі триватимуть два дні.

Як передає «Німецька хвиля», прем’єр-міністр країни Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, який очолює правоцентристську урядову коаліцію, домагається переобрання на другий термін. Його головним суперником вважається колишній голова Європейської комісії Романо ПРОДІ, який очолює лівоцентристський блок.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, опозиція на чолі з Р.ПРОДІ має незначний відрив від правлячих сил. Як передають інформаційні агентства, нинішня виборча кампанія в Італії була надзвичайно жорсткою. Прем’єр-міністр С.БЕРЛУСКОНІ неодноразово називав „ідіотами” тих, хто віддасть свій голос лівим. Водночас Р.ПРОДІ закликав до спокою. Попередні результати голосування очікуються у другій половині дня в понеділок.