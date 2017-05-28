Китай засудив заяву лідерів G7 щодо спірних територій

Представник МЗС КНР Лу Кан заявив, що Пекін висловлює невдоволення заявами лідерів G7 щодо ситуації в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, повідомляють РИА Новости.

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Лідери G7 виступили проти будь-яких односторонніх дій, які можуть призвести до ескалації напруженості. Вони також підтвердили свою прихильність до вирішення морських територіальних спорів за допомогою діалогу і права, в тому числі арбітражу.

"Ми звернули увагу на цю ситуацію. Ми висловлюємо рішучий протест у зв'язку з підсумковим заявою саміту G7, в якому обговорюється питання Східно-Китайського і Південно-Китайського морів під приводом міжнародного права", - сказав Лу Кан.

Він зазначив, що Пекін виступає за врегулювання відповідних спорів безпосередньо зі сторонами спору шляхом переговорів і консультацій.

Нагадаємо, напередодні військовий корабель США наблизився більше ніж на 12 морських миль рифу Місчіф (Мейдзі), який зайняв Китай, в архіпелазі Спартлі в південно-західній частині Південно-Китайського моря. Цей риф оспорюється між КНР, Тайванем, Філіппінами та В'єтнамом.