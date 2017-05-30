У Росії розбився військовий літак Ан-26, є жертви

Один військовослужбовець загинув, ще п'ять постраждали у ході жорсткої посадки літака Ан-26 на аеродромі Балашов у Саратовській області РФ. Про це повідомив департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії, передає ТАСС.

"Один військовослужбовець загинув, п'ятеро членів екіпажу літака пошуково-рятувальної служби оперативно доставлені до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

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У вівторок, 30 травня, о 05:40 у ході проведення навчально-тренувального польоту при заході на посадку на аеродром Балашов у Саратовській області літак не дотримався параметрів зниження і пішов нижче глісади (кута посадки). При посадці літак загорівся. На борту літака перебували шестеро членів екіпажу.

"Постраждалим військовослужбовцям надається вся необхідна медична допомога. За попередньою інформацією з місця події, причиною могла стати відмова одного з двигунів", - йдеться у повідомленні.

"Для встановлення причин до місця події вилетіла спеціальна комісія Міністерства оборони", - повідомляє російське військове відомство.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня винищувач-перехоплювач Міг-31 зазнав аварії в Читинському районі Забайкальського краю РФ.