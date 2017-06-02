"Кому судилося бути повішеним, не потоне": Путін згадав про замахи на своє життя

На життя президента Росії Володимира Путіна було скоєно п'ять замахів, про які невідомо широкому загалу.

Про це розповів режисер Олівер Стоун, який робить цикл передач про Путіна для американського телеканалу CBS, передає ТСН.

В одній з розмов Стоун каже, що у тричі президента Росії було п'ять замахів на життя, але у колишнього лідера Фіделя Кастро було 50.

Читайте також"Шизофренія, що має всього одну мету": Путін назвав королеву Франції Анну Ярославну "русской"

"Так, я розмовляв з Кастро про це, - розповідає Путін. - І він сказав мені: "Ви знаєте, чому я все ще живий?". Я запитав його: "Чому?". "Тому що я завжди особисто опікувався своєю безпекою". Але я роблю свою роботу, а співробітники служби безпеки роблять свою, і вони, як і раніше, виконують її цілком успішно".

Потім Путін додав: "Знаєте, як у нас кажуть у народі? Той, кому судилося бути повішеним, не потоне".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін привітався з голубом під час відвідування церкви в Москві.