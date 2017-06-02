"Наці-лорд" із Росії засуджений до попереднього ув'язнення у Мексиці

Росіянин Олексій Макєєв, обвинувачений у вбивстві мексиканця, засуджений до півтора років попереднього ув'язнення в Мексиці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Таку міру запобіжного заходу для Макєєва обрав суд мексиканського міста Канкун. В ув'язненні Макєєв чекатиме процесу, який розпочнеться орієнтовно через кілька місяців. Можливий термін тюремного ув'язнення, який загрожує Макєєву, може скласти від 25 до 50 років.

Макєєв публікував відео на YouTube під ніком Alextime, на яких на камеру ображав мексиканців і погрожував їм, супроводжуючи записи демонстрацією нацистської символіки. За чотири роки життя в Канкуні Макєєв перетворився на місцеву знаменитість. Мексиканці прозвали його «Російським наці-лордом» і навіть запустили хештег #LordNaziRusso.

Читайте такожМексиканці вимагають депортації росіянина, побитого за образи

19 травня кілька сотень людей оточили будинок Макєєва в Канкуні і напали на нього. Один мексиканець був поранений і помер після нападу.

Макєєв отримав важкі травми і близько двох тижнів провів у лікарні. Після цього прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо пред'явила Макєєву звинувачення у навмисному вбивстві.

За інформацією консульства Росії в Мексиці, Макєєв відмовляється від сприяння російських дипломатів і не бажає повертатися в Росію.

До того, як переїхати в Мексику, Макєєв записував відео для блогу в Росії - у своїх роликах озброєний тесаком чоловік розгулював по місту з камерою і принижував дітей, підлітків і пенсіонерів. Він двічі притягувався до кримінальної відповідальності, але уникнув покарання. У результаті його направили на примусове лікування в психоневрологічну клініку, де він не провів багато часу. Однак після того, як інтерес до нього зріс не тільки з боку аудиторії його блогу, але і з боку ЗМІ і громадськості, він вирішив перебратися в Мексику з рідного підмосковного міста Електросталь.