Дружина Романа Абрамовича подала на розлучення

Дружина бізнесмена Романа Абрамовича 39-річна Ірина подала на розлучення, повідомляє в неділю газета News of the World. Якщо її адвокати зможуть відсудити у 40-річного Абрамовича половину статків, вона одержить найкрупнішу в історії виплату за розлученням - 5,5 мільярдів фунтів.

Приводом для подачі позову послужили стосунки власника футбольної команди "Челсі" з 23-річною Дариною Жуковою, що була нареченою Марата Сафіна. Абрамович познайомився з Жуковою в лютому 2005 року на вечірці після матчу "Челсі" в Барселоні, з тих пір дівчина постійно супроводжує олігарха на зустрічах і заходах. Після появи в ЗМІ інформації про його стосунки з Жуковою, Абрамович подав позов проти News of the World, проте суд визнав його претензії необгрунтованими.

Роман Абрамович є губернатором Чукотки і займає 11-е місце в рейтингу найбагатших людей планети. Він не любить давати інтерв`ю і розголошувати інформацію про свої справи, тому, за словами джерел газети, велика ймовірність позасудового розгляду справи. Ірина стала другою дружиною мільярдера в 1991 році і народила йому п`ятеро дітей, яким зараз від трьох до 13 років. На днях вона зайняла десяте місце в списку найвпливовіших блондинок і блондинів Великобританії.

Ірина Абрамович звернулася за юридичною допомогою в одну з кращих адвокатських контор країни, Sears Tooth. Її справою особисто займатимуться знамениті адвокати Реймонд Тут (Raymond Tooth) на прізвисько "Щелепи" і Ніколас Мостін (Nicholas Mostyn) - "Містер Виплата", клієнтом якого зараз є Пол Маккартні, що знаходиться в процесі розлучення зі своєю дружиною Хізер Міллс.

На фото Роман Абрамович і Дарина Жукова

Лєнта.ру