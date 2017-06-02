Трамп відразу після інавгурації намагався скасувати санкції проти Росії - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп одразу після інавгурації намагався скасувати санкції проти Російської Федерації, запроваджені через агресію в Україні та через ймовірне втручання у виборчі перегони у США у 2016 році.

Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на декілька поінформованих джерел.

Читайте такожГенпрокурор США міг приховати ще одну зустріч з російським послом - CNN

Зокрема, зазначається, що у перші тижні роботи нової адміністрації Трампа колишні посадовці з адміністрації Барака Обами та працівники Державного департаменту докладали значних зусиль у закулісному протистоянні, щоб запобігти діям нових посадовців щодо нормалізації відносин з Росією.

При цьому сказано, що невідомі на той час широкому загалу вищі посадові особи з адміністрації Трампа, коли майже одразу ж як обійняли свої посади, дали завдання працівникам Держдепартаменту розробити пропозиції щодо скасування економічних санкцій, повернути дипломатичні установи (мова йде про закриті установи за часів адміністрації Обами у Мериленді та Нью-Йорку), а також здійснити інші кроки, щоб покращити відносини з РФ.

Джерела розповіли, що зазначені зусилля щодо усунення обмежувальних заходів, запроваджених Обамою у зв'язку з втручанням Росії у справи України та втручанням у президентську виборчу кампанію у 2016 році, викликали тривогу у деяких чиновників Держдепу, які одразу же почали лобіювати серед лідерів Конгресу швидке прийняття законодавства, яке б заблокувало можливість зняття санкцій.

"У Білому домі серйозно розглядалося скасування санкцій в односторонньому порядку", - заявив колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід, який залишив свою посаду у лютому.

Зокрема, він сказав, що у перші декілька тижнів роботи нової адміністрації отримав декілька "панічних" дзвінків від посадовців американського уряду, які повідомили йому, що їм було наказано розробити пакет заходів із скасування санкцій. Фрід додав, що тоді чиновники говорили йому: "Будь-ласка, Боже мій, чи можеш ти це зупинити?".

Екс-координатор Держдепу з питань санкцій сказав, що його занепокоєння посилювалося, й він зв'язався з союзниками з Капітолійського пагорбу, включаючи сенатора-демократа Бена Кардіна, щоб закликати швидко прийняти законодавство, яке би створило президенту Трампу труднощі при скасуванні санкцій.

7 лютого сенатори Кардін та Ліндсі Грем представили законопроект, який повинен був заборонити адміністрації Трампа скасовувати санкції без попереднього звернення з відповідною пропозицією до Конгресу. Водночас підкреслюється, що терміновість у прийнятті законопроекту зникла після того, як радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку з появою інформації про обговоренням з російським послом у США Сергієм Кисляком теми скасування санкцій.

Як повідомив колишній асистент державного секретаря відділу з прав людини при адміністрації Обами Том Малиновські: "Не знадобилося багато часу, щоб стало зрозуміло, що якщо вони скасують санкції, це викличе політичну бурю протесту".

За даними видання, політичні протистояння щодо питання санкцій далеко не завершені.