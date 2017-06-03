У Бразилії під час бунту в колонії загинули семеро підлітків

Щонайменше семеро підлітків загинули під час бунту в колонії для неповнолітніх правопорушників у штаті Параїба на північному сході Бразилії.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Globo, ще двоє людей дістали поранення.

За попередньою інформацією, бунт було організовано з метою втечі. Підлітки підпалили матраци і меблі, після чого спробували вибратися за межі установи. Точних причин загибелі засуджених поки що не встановлено.

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У центрі ізоляції для неповнолітніх правопорушників "Лар-ду-Гароту", де відбулися заворушення, в момент трагедії було не менш як 200 підлітків, хоча розрахований він на 40 осіб.

Початок 2017 року ознаменувався низкою тюремних бунтів у Бразилії. Одне з наймасштабніших в історії країни повстань у виправній установі сталося 1 січня в місті Манаус (штат Амазонас). У ході заворушень, що почалися через протистояння ворогуючих злочинних угруповань, загинули понад півсотні людей.