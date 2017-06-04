Рівні права: у Варшаві пройшов марш рівності (відео)

У столиці Польщі Варшаві сьогодні, 3 червня, відбувся марш рівності за права лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів під гаслом "Рівні права, спільна справа", повідомляє Новое время.

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За даними видання, організатори повідомляють, що в заході взяли участь до 50 тисяч осіб, і парад став, ймовірно, найчисленнішим в історії країни.

Разом з тим, речниця поліції Варшави Магдалена Бієняк повідомила, що за оцінками поліції, учасників маршу було близько 10 тисяч.

Наголошується, що учасники маршу вимагали від влади дозволу одностатевих шлюбів, захисту від дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті, введення сексуальної освіти у школах. У ньому також брали участь гості з інших країн світу, а також політичні партії та об'єднання.

Як повідомляється в поліції, парад рівності за права ЛГБТ був мирним і пройшов без інцидентів.