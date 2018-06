Світові зірки заспівали в підтримку жертв теракту в Манчестері (фото, відео)

У Манчестері відбувся благодійний концерт One Love Manchester, на якому вшанували пам'ять жертв кривавого теракту, під час якого загинули 22 людини, пише 24 канал.

Вшанували пам'ять жертв теракту в Манчестері: Аріана Гранде, Кеті Перрі, Джастін Бібер, Фаррелл Вільямс, групи The Black Eyed Peas, Take That і Coldplay, Роббі Вільямс, Miley Cyrus та інші відомі виконавці.

Виступ Майлі Сайрус з Фарреллом Вільямсом на One Love Manchester:

Виступ Кеті Перрі на One Love Manchester:

Концерт транслювали в більш ніж 50 країнах. Всі зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим та їх сім'ям, а також "Червоному хресту".

Нагадуємо, що 22 травня в результатівибуху на "Манчестер Арені" загинули 22 людини. Ще більше сотні отримали поранення. Смертник підірвав себе в натовпі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".