На нафтохімічному заводі в Китаї стався вибух, є жертви (фото, відео)
Також в результаті інциденту важкі травми отримали ще близько десяти осіб.
У результаті вибуху на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун загинули 8 людей, ще 9 поранені. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Reuters.
"Вибух стався на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун у понеділок, загинули вісім чоловік, поранено дев'ять", - йдеться в повідомленні.
8 dead, 9 injured in E china's petrochemical plant blast. Fire has been put out over by 900 firefighters on the spot https://t.co/lKTUBVzLaopic.twitter.com/8obH406hxP— China Xinhua News (@XHNews) June 5, 2017
Так влада країни підтвердила, що загинули люди, які вважалися зниклими без вісті.
Інцидент стався о 1 годині ночі, відразу ж на місце були викликані пожежники.
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Вибух спричинив пожежу на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії "Цзіньюй" у зоні економічного розвитку Линьган міста Линьи.
Blast hits petrochemical plant in China, 1 dead, 6 injured, 7 missing pic.twitter.com/MNezZ0O04a— China Xinhua News (@XHNews) June 5, 2017