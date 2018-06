На нафтохімічному заводі в Китаї стався вибух, є жертви (фото, відео)

У результаті вибуху на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун загинули 8 людей, ще 9 поранені. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Reuters.

"Вибух стався на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун у понеділок, загинули вісім чоловік, поранено дев'ять", - йдеться в повідомленні.

8 dead, 9 injured in E china's petrochemical plant blast. Fire has been put out over by 900 firefighters on the spot https://t.co/lKTUBVzLaopic.twitter.com/8obH406hxP