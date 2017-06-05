На нафтохімічному заводі в Китаї стався вибух, є жертви (фото, відео)

19:08, 05 червня 2017
Світ
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Також в результаті інциденту важкі травми отримали ще близько десяти осіб.

фото @XHNews

У результаті вибуху на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун загинули 8 людей, ще 9 поранені. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Reuters.

"Вибух стався на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун у понеділок, загинули вісім чоловік, поранено дев'ять", - йдеться в повідомленні.

Так влада країни підтвердила, що загинули люди, які вважалися зниклими без вісті.

Інцидент стався о 1 годині ночі, відразу ж на місце були викликані пожежники.

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Вибух спричинив пожежу на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії "Цзіньюй" у зоні економічного розвитку Линьган міста Линьи.

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Теги: #вибух на нафтохімічному заводі#вибух в Китаї