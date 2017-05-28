Війна з КНДР буде "катастрофічною" - Меттіс
20:24, 28 травня 2017Світ
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Меттіс заявив, що Північна Корея становить загрозу для оточуючих її країн, включаючи Японію, Китай і Росію.
Джеймс Меттіс / REUTERS
Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що війна з Північною Кореєю, якщо вона почнеться, буде «катастрофічною». Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News.
За його словами, конфлікт в КНДР «ймовірно, був би найгіршим видом боротьби в житті більшості людства».
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Меттіс заявив, що Північна Корея становить загрозу для оточуючих її країн, включаючи Японію, Китай і Росію.
«Але суть в тому, що це буде катастрофічна війна, якщо вона перетвориться в битву, якщо ми не зможемо вирішити цю ситуацію дипломатичними засобами», - сказав він.
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