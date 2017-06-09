Катастрофа літака в Андаманському морі: рятувальники виявили тіла 31 пасажира

Кількість тіл, знайдених на місці катастрофи літака М'янми, досягла 31. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що тіла 23 дорослих та 8 дітей виявили в Андаманському морі недалеко від прибережного міста міста Лаунглон.

За словами експертів, малоймовірно, що хто-то міг залишитися живим після аварії.

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Як повідомляв УНІАН, літак вилетів у середу вдень з міста Мьєй, розташованого в регіоні Танінтайі на півдні країни, в Янгон. Зв'язок було втрачено близько 1:35 дня (7:05 за Гринвічем), коли літак знаходився в 20 милях на захід від міста Давого.

На борту перебували 106 пасажирів, переважно членів сімей військовослужбовців. Екіпаж літака складався з 14 осіб.