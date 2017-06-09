У Данії бик втік з виставки та травмував чотирьох дітей

У данському місті Оденсе з виставки втік бик, який травмував шістьох осіб, зокрема чотирьох дітей. Про це повідомляє Associated Press.

За даними місцевої поліції, травми дістали чотири дівчинки віком від 11 місяців до семи років. Також постраждали 50-річна жінка і 58-річний чоловік. Двох дітей забрала швидка допомога. Бика згодом спіймали.

Читайте такожУ Мадриді бик на очах тисяч глядачів завдав важких травм тореадору

Уточнюється, що діти з прилеглих шкіл приїхали на щорічну виставку рогатої худоби в Оденсе, що розташований за 170 кілометрів на захід від Копенгагена.