Трамп відклав візит до Британії через можливі протести проти нього - The Guardian

Президент США Дональд Трамп у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей повідомив, що він не хоче їхати з державним візитом до Сполученого королівства, поки британська громадськість не підтримує його приїзд.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Трамп заявив, що він не хоче прибувати до Британії через можливі великомасштабні протести і його зауваження фактично заморозили візит на деякий час.

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Телефонна розмова відбулася в останні тижні, за словами радника Даунінг-стріт, який перебував у кімнаті під час розмови. За словами присутніх, така заява здивувала Терезу Мей.