Лондон спростував інформацію про відкладення візиту Трампа

Офіс прем'єр-міністерки Великої Британії Терези Мей спростував повідомлення ЗМІ про те, що візит президента США Дональда Трампа до Лондона відкладається через імовірні протести.

"Ми не коментуємо чутки про зміст приватних телефонних розмов. Королева (Великобританії Єлизавета II - Ред.) запросила президента Трампа відвідати Сполучене Королівство, і ці плани залишаються незмінними", - заявила офіційна представниця Мей агенції Reuters в неділю, 11 червня, передає DW.com.

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Раніше газета The Guardian написала, що президент США відмовився від запланованого візиту до Великобританії, оскільки побоюється масових протестів.

Видання повідомило, що державний візит відкладено на невизначений час, пославшись на неназваного радника британського уряду. До того ж Трамп нібито під час телефонної розмови з Терезою Мей заявив, що не приїде в цю країну, поки британці не будуть схвалювати його візит.