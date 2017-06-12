Просто погомоніти: екс-прокурор США розповів про "незвичайні" дзвінки від Трампа після виборів

Екс-прокурор США Пріт Бхарара розповів, що отримав кілька "незвичайних" телефонних дзвінків від Дональда Трампа після виборів. Про це він заявив під час першого після звільнення інтерв'ю, пише CNN.

"Коли я читав історію про те, як президент зв'язувався з Джеймсом Комі протягом тривалого часу, я трохи відчув дежавю", - сказав колишній прокурор, пояснивши, що Трамп його запрошував до Трамп Тауер у Нью-Йорку після виборів і просив залишитися на посаді.

Брахарі також сказав, що Трамп дзвонив йому двічі під час перехідного періоду з метою нібито "просто погомоніти".

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"Це було трохи незручно", - сказав Бхарара, додавши, що він ще не був президентом, а тільки обраним президентом.

Ще один телефонний дзвінок відбувся вже в березні, після вступу Трампа в посаду.

"Я відмовився відповісти на дзвінок", - заявив Бхарара, додавши, що про ці дзвінки він розповів генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, заявивши, що Трамп "намагається вибудувати якісь відносини".

Бхарара пояснив, що для нього було важливо тримати дистанцію від президента, враховуючи, що в той час як прокурор південного округу Нью-Йорка, він мав юрисдикцію у питаннях бізнесу, включаючи компанію президента "Trump Organization".

Через 22 години після останнього дзвінка, Бхарарі було запропоновано піти у відставку разом з іншими американськими прокурорами.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор США Джеф Сешнс вирішив виступити перед комітетом з розвідки сенату США у зв'язку зі свідченнями екс-глави ФБР Джеймса Комі.

Раніше він планував взяти участь у слуханнях з бюджетних питань у комітеті сенату з асигнувань, але змінив свої плани у зв'язку з виступом екс-глави ФБР 8 червня. У своєму листі генпрокурор назвав комітет з розвідки сенату, який розслідує факти ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США, "найбільш підходящим майданчиком" для розгляду питань, що виникли після виступу Комі.