У Брюсселі хочуть збудувати нову будівлю Європарламенту за півмільярда євро

У Брюсселі хочуть знести головну будівлю Європарламенту, якій всього 24 роки, та побудувати нову за майже півмільярда євро.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.eu.

Адміністрація парламенту - під керівництвом генерального секретаря Клауса Веллі - розглядає два варіанти: ремонт будівлі або повне перебудування.

"Будь-який з цих варіантів важко пояснити платникам податків ЄС, й такі плани будуть легкою мішенню для євроскептиків, які і так критикують парламент за наявність двох місць - в Брюсселі та Страсбурзі", - відзначає видання.

Бюро, до складу якого входить президент парламенту Антоніо Таяні та 14 віце-президентів з лав 751 євродепутата, зустрінуться в Страсбурзі в понеділок, щоб обговорити "ремонт будівлі Поля-Анрі Спаака", відповідно до проекту порядку денного.

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За даними Politico, головний адміністратор парламенту Веллі підготував для євродепутатів короткий лист, де зазначив, що будівлю краще перебудувати, ніж робити там ремонт.

У тексті листа, який датується 11 травня та має позначку "строго конфіденційно", йдеться: "Адміністрація рекомендує перебудувати структуру, а не укріпити".

За його словами, будівля не відповідає європейським стандартам безпеки.