"Кидалася вагітною зі сходів і різала вени": опубліковані невідомі сторінки біографії принцеси Ді

Життя принцеси Діани, яка загинула в страшній аварії 20 років тому, до цих пір оповита таємницями, які проливають світло на біографічні спогади жінки.

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До 20-ї річниці смерті принцеси Уельської буде перевидана книга її спогадів під назвою "Діана: Її правдива історія".

Автором видання став Ендрю Мортон, якому зірка свого часу розповідала про проблеми з харчуванням (булімії) та нехтування її чоловіком.

"Коли я була чотири місяці вагітної Вільямом, я кинулася зі сходів, намагаючись привернути увагу до мого чоловіка, щоб він вислухав мене. Я говорила Чарльзу, що я в розпачі, що я виплакую собі очі. Він сказав, що я як той хлопчик, що кричав: "Вовк!". "Я не буду слухати", - підкреслив він", - диктувала Мортону Діана.

Уривки книги, що публікує The Daily Mail, шокують відвертістю.

"Я кинулася до сходів. Вийшла королева, дуже налякана, тряслася, бо дуже злякалася. Я знала, що не втрачу дитини, при чому, що могла втратити, мала синці на животі", - поділилася з біографом зірка.

Одкровення монаршої особи містять інформацію і про ставлення до неї батьків Чарльза – вони вважали леді Ді "розпещеною дитиною" після нарікань принца.

Під час спільного життя Чарльза і Діани в Балморалі, що в Шотландії, змучена жінка намагалася різати вени.

"Ми залишалися в Балморалі від серпня до жовтня. Я була страшенно худа. Я була так пригнічена, що намагалася порізати собі вени на зап'ястях бритвеними лезами. І весь час йшов дощ ", - сказала Діана.

Закоханість Чарльза в його нинішню дружину Каміллу Паркер-Боулз також неймовірно гнітила Діану: вона відчувала себе зайвою.

Нагадаємо, Діана Френсіс Спенсер загинула в 36 років в автомобільній аварії, яка сталася в підземному тунелі під площею Альма в Парижі.