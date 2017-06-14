Попри масові протести: Держдума у РФ дозволила зносити п’ятиповерхівки у Москві

Держдума прийняла в третьому читанні законопроект про масове розселення і знесення житлових будинків в Москві за програмою реновації. За документ проголосували 399 депутатів, проти - двоє, один депутат утримався, пише «Meduza».

В ході обговорення в Думі законопроект був значно змінений, поправки були прийняті в другому читанні 9 червня.

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Федеральний законопроект також закріплює порядок включення будинків в список на знесення за підсумками голосування власників квартир. При цьому саме голосування почалося 15 травня, ще до схвалення законопроекту.

У той час, як у Держдумі проходило голосування, біля будівлі Держдуми проходила стихійна акція противників так званої реновації, передає "Радіо Свобода".

Полиция продолжает задержания возле Думы pic.twitter.com/HOjJshpGeH — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) June 14, 2017

Очевидці повідомляють про щонайменше 10 затриманих.

Сейчас возле Думы: задержанных противников реновации — уже больше 10 человек pic.twitter.com/DrncLzmvw3 — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) June 14, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, це вже не перштй мітинг проти реновації. 9 червня пікет проти знесення будинків проходить біля головного входу до Держдуми на Охотному ряду. Серед протестувальників був один з лідерів «Яблука» Сергій Мітрохін, який заявив, що реновація — «свавілля» щодо москвичів. Протестувати йому довго не довелося, бо невдовзі Мітрохіна затримали поліцейські.