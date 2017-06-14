Попри масові протести: Держдума у РФ дозволила зносити п’ятиповерхівки у Москві

12:39, 14 червня 2017
Світ
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Під Держдумою люди протестували проти закону про реновацію.

За закон про реновацію проголосували 399 депутатів / фото twitter.com/andrey_ezhov

Держдума прийняла в третьому читанні законопроект про масове розселення і знесення житлових будинків в Москві за програмою реновації. За документ проголосували 399 депутатів, проти - двоє, один депутат утримався, пише «Meduza».

В ході обговорення в Думі законопроект був значно змінений, поправки були прийняті в другому читанні 9 червня.

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Федеральний законопроект також закріплює порядок включення будинків в список на знесення за підсумками голосування власників квартир. При цьому саме голосування почалося 15 травня, ще до схвалення законопроекту.

У той час, як у Держдумі проходило голосування, біля будівлі Держдуми проходила стихійна акція противників так званої реновації, передає "Радіо Свобода".

Очевидці повідомляють про щонайменше 10 затриманих.

Як повідомляв УНІАН раніше, це вже не перштй мітинг проти реновації. 9 червня пікет проти знесення будинків проходить біля головного входу до Держдуми на Охотному ряду. Серед протестувальників був один з лідерів «Яблука» Сергій Мітрохін, який заявив, що реновація — «свавілля» щодо москвичів. Протестувати йому довго не довелося, бо невдовзі Мітрохіна затримали поліцейські.

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Теги: #Москва#Держдума#реновація#знесення п'ятиповерхівок