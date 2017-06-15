Глава ЦВК Росії: брати участь у виборах Навальному може дозволити тільки диво

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявила, що в опозиціонера Олексія Навального "немає шансів" бути зареєстрованим в якості кандидата на виборах президента Росії в березні майбутнього року, повідомляє Радіо Свобода.

Памфілова нагадала про те, що Навальний був засуджений за тяжкий злочин (йдеться про вирок по так званій справі "Кіровлісу", яка, як стверджує опозиціонер, була сфабрикована). Федеральний закон забороняє із судимістю за подібні злочини балотуватися на виборах.

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При цьому Памфілова допустила, що може статися "якесь диво", яке все-таки дозволить Навальному взяти участь у виборах - "наприклад, він напише конституційну скаргу".

Сам Олексій Навальний стверджує, що має право балотуватися в президенти. На його думку, закон, що забороняє йому це, суперечить конституції. Політик має намір домагатися скасування відповідної норми закону в Конституційному суді. Паралельно він оскаржить вирок у справі "Кіровлісу".

Навальний оголосив про намір взяти участь у виборах ще в минулому році. Він веде активну агітацію в інтернеті, а також відкрив передвиборні штаби в десятках міст Росії.

Як повідомляв УНІАН, після акцій протесту проти корупції 12 червня Навальний був засуджений до 30 діб арешту.