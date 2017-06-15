Катар купить у США винищувачі F-15 на $12 мільярдів

Угоду про це підписали глава Пентагону Джеймс Меттіс і міністр оборони Катару Халід даль-Аттія, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Al Jazeera.

Читайте такожАрабські країни поки не висунули Катару ніяких вимог для вирішення кризиХалід даль-Аттія заявив, що угода підкреслює "давню прихильність Катару співпраці з нашими союзниками в США в просуванні військової взаємодії для тіснішої стратегічної співпраці в боротьбі з екстремізмом в нашому регіоні і за його межами".

Угоду було укладено через кілька тижнів після того, як президент США Дональд Трамп підписав контракт з Саудівською Аравією на постачання американської зброї майже на $110 млрд.

Угоду також підписано на тлі дипломатичного скандалу між блоком країн на чолі з Саудівською Аравією і Катаром.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і низка інших країн розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп, Катар звинувачення відкидає.