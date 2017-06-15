Визначилася дата відкриття парламенту Великобританії

Лідер британської Палати громад Андреа Ледсон заявила, що відкриття парламенту Великобританії відбудеться 21 червня, повідомляє The Associated Press.

Читайте такожЄвросоюз готовий розпочати переговори щодо Brexit - МеркельЗаява про дату відкриття парламенту може свідчити про те, що прем'єр-міністр країни Тереза Мей та Демократична юніоністська партія Північної Ірландії дійшли згоди щодо формування керівної коаліції, або ж близькі у вирішенні цього питання.

Як повідомляв УНІАН, через пожежу у багатоповерхівці Лондона Консервативна партія на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей та Демократична юніоністська партія Північної Ірландії відклали оголошення про формування керівної коаліції.

Відкриття парламенту повинне було відбутися 12 червня, але в результаті переговорів його відклали.