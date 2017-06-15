Визначилася дата відкриття парламенту Великобританії
Мей та Демократична юніоністська партія Північної Ірландії дійшли згоди щодо коаліції.
Лідер британської Палати громад Андреа Ледсон заявила, що відкриття парламенту Великобританії відбудеться 21 червня, повідомляє The Associated Press.
Читайте такожЄвросоюз готовий розпочати переговори щодо Brexit - МеркельЗаява про дату відкриття парламенту може свідчити про те, що прем'єр-міністр країни Тереза Мей та Демократична юніоністська партія Північної Ірландії дійшли згоди щодо формування керівної коаліції, або ж близькі у вирішенні цього питання.
Як повідомляв УНІАН, через пожежу у багатоповерхівці Лондона Консервативна партія на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей та Демократична юніоністська партія Північної Ірландії відклали оголошення про формування керівної коаліції.
Відкриття парламенту повинне було відбутися 12 червня, але в результаті переговорів його відклали.