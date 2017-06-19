У Португалії 12 осіб врятувалися від пожеж у цистерні з водою

Під час лісових пожеж у центрі Португалії 12 осіб змогли врятуватися, сховавшись у цистерні з водою. Про це повідомляє телеканал «Бі-бі-сі».

Повідомляється, що жителі, серед яких була 95-річна жінка-інвалід, провели в цистерні більше шести годин.

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«Якби не це, то ми б померли», — сказав один з тих, що вижили.

У Португалії 19 червня оголосили триденний траур за жертвами природних пожеж. За попередніми даними, в результаті лиха загинули 62 людини.