У Португалії 12 осіб врятувалися від пожеж у цистерні з водою

14:46, 19 червня 2017
Світ
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Жителі, серед яких була 95-річна жінка-інвалід, провели в цистерні більше шести годин.

Ілюстрація / REUTERS

Під час лісових пожеж у центрі Португалії 12 осіб змогли врятуватися, сховавшись у цистерні з водою. Про це повідомляє телеканал «Бі-бі-сі».

Повідомляється, що жителі, серед яких була 95-річна жінка-інвалід, провели в цистерні більше шести годин.

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«Якби не це, то ми б померли», — сказав один з тих, що вижили.

У Португалії 19 червня оголосили триденний траур за жертвами природних пожеж. За попередніми даними, в результаті лиха загинули 62 людини.

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Теги: #пожежа в Португалії#виживші