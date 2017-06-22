У Москві під час будівництва підземних комунікацій загинули п'ятеро людей, у тому числі двоє громадян України.

Як повідомили УНІАН в управлінні Слідчого комітету по місту Москва, НП сталася при виконанні робіт на вулиці Боженка.

За попередньому даними, роботи проводили шість осіб, п'ятеро з яких загинули на місці. Серед жертв виявилися двоє громадян Киргизії, двоє громадян України і один громадянин РФ.

Читайте такожВ Афганістані біля банку вибухнув замінований автомобіль: 20 людей загинули

На місці події було встановлено, що в результаті ігнорування заходів технічної безпеки при будівництві підземних комунікацій шість будівельників «Мосекобуд» отруїлися, ймовірно, парами метану.

За цим фактом Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії у місті Москва організовано проведення дослідчої перевірки.

Наразі слідчі проводять огляд місця події, опитуються можливі очевидці. Проводиться комплекс необхідних перевірочних заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин і причин події. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.