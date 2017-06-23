Спікер Палати представників США хоче якнайшвидше ухвалити санкції проти РФ

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Пол Райан заявив у четвер, що він підтримав зусилля, спрямовані на швидке врегулювання законодавства для введення нових санкцій проти Росії та Ірану, які Сенат схвалив майже одностайно, але законопроект в парламенті затримався.

Як повідомляє Reuters, за словами Райана, представник республіканської партії Ед Ройс, голова комітету закордонних справ Палати, зазначив, що хоче швидше просунутися вперед у питанні санкцій і заявив про намір підтримати їх.

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На питання, чи підтримує він законопроект, Райан сказав, що підтримує санкції.

Закон про боротьбу з дестабілізуючою діяльністю Ірану, який також включає нові санкції проти Росії, минулого тижня пройшов голосування в Сенаті, що може ускладнити бажання президента Дональда Трампа налагодити тепліші відносини з Москвою.

Деякі законотворці заявили, що Білий дім стурбований положенням, яке забороняє Трампу послаблювати санкції проти Росії без схвалення Конгресу.