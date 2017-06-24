У Китаї понад 100 людей опинилися під завалом у результаті зсуву
05:41, 24 червня 2017Світ
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На місце події направлені групи рятувальників.
Більше 100 людей опинилися під завалом після зсуву / фото twitter.com/Echinanews
У Китаї понад 100 людей опинилися під завалами в результаті сходу зсуву в суботу вранці. Про це повідомляє China News.
Як наголошується в повідомленні, зсув зійшов у повіті Маосянь в провінції Сичуань в центральній частині країни.
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#BREAKING: More than 100 people buried after massive landslide in Maoxian County, SW china's Sichuan Province; rescue underway pic.twitter.com/VdEJZ38cm6— China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 24, 2017
На місце події направлені групи рятувальників, карети швидкої допомоги і поліція.
Як повідомляє BBC, стихією було зруйновано 40 будинків.
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