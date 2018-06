У Китаї понад 100 людей опинилися під завалом у результаті зсуву

У Китаї понад 100 людей опинилися під завалами в результаті сходу зсуву в суботу вранці. Про це повідомляє China News.

Як наголошується в повідомленні, зсув зійшов у повіті Маосянь в провінції Сичуань в центральній частині країни.

Читайте такожВ результаті сходу зсувів в Гватемалі загинули 11 людей

#BREAKING: More than 100 people buried after massive landslide in Maoxian County, SW china's Sichuan Province; rescue underway pic.twitter.com/VdEJZ38cm6