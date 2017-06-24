У Китаї понад 100 людей опинилися під завалом у результаті зсуву

05:41, 24 червня 2017
Світ
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На місце події направлені групи рятувальників.

фото twitter.com/Echinanews

У Китаї понад 100 людей опинилися під завалами в результаті сходу зсуву в суботу вранці. Про це повідомляє China News.

Як наголошується в повідомленні, зсув зійшов у повіті Маосянь в провінції Сичуань в центральній частині країни.

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На місце події направлені групи рятувальників, карети швидкої допомоги і поліція.

Як повідомляє BBC, стихією було зруйновано 40 будинків.

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Теги: #зсув у Китаї