Трамп анонсував найбільші військові навчання з Індією та Японією

Президент США Дональд Трамп заявив, що військово-морські сили США, Індії та Японії проведуть найбільші спільні навчання в Індійському океані в липні.

Про це Трамп заявив на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендру Моді, стенограму його виступу опублікував Білий дім, передає РБК.

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"Партнерство в галузі безпеки між США і Індією - неймовірно важливе. Наші країни були схильні до загроз, пов'язаних із тероризмом, і ми сповнені рішучості знищити терористичні організації і радикальну ідеологію, яка ними керує", - заявив президент США.

У свою чергу, глава уряду Індії підкреслив, що країни мають намір зміцнити військово-морську взаємодію із США. За його словами, Нью-Делі високо оцінює зміцнення свого оборонного потенціалу за допомогою США.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські і британські війська провели перші великомасштабні військові навчання НАТО на кордоні між Польщею і Литвою, відпрацьовуючи можливий сценарій, при якому Росія може спробувати відрізати балтійські держави від інших країн Альянсу