США підписали військовий контракт з Індією на $366 мільйонів
Озброєння включає в себе систему скидання засобів радіоелектронного придушення, систему попередження про ракетний напад, а також радіовідповідачі.
Держдепартамент США схвалив поставку Індії військово-транспортного літака С-17 і чотирьох двигунів вартістю в $366 млн. Про це повідомляє агентство Reuters, передає "РБК".
За даними агентства, озброєння включає в себе систему скидання засобів радіоелектронного придушення, систему попередження про ракетний напад, а також радіовідповідачі.
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Як повідомляє The Independent, заява Держдепу була зроблена на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. За даними видання, Індія закуповує безпілотники для спостереження в Індійському океані, де в тому числі розміщено військово-морський флот КНР.
За інформацією порталу Defence News, США також підписали контракт з Австралією про постачання озброєння на $1,3 млрд. Мова йде про постачання до 5 літаків Gulfstream, оснащених комплексами повітряної розвідки та радіоелектронної боротьби.
Як повідомляв УНІАН, Трамп анонсував найбільші військові навчання з Індією та Японією.