Режисер розповів перші подробиці сольного фільму про Бетмена

У ході однієї з прес-конференцій, присвячених виходу заключній частині франшизи «Планета мавп», постановник Метт Рівз розповів про свій майбутній проект, сольний фільм DCEU про Бетмена.

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Режисер вважає, що між двома титульними персонажами, ватажка мавп Цезарем і ексцентричним мільярдером Брюсом Уейном, є пряма схожість:

"Одна з причин, чому я підписався на «Бетмена» — захоплення персонажем. Коли я був молодшим, точно так само захоплювався серією про мавп. Я бачу емоційні паралелі між Цезарем і Бетменом, в тому як вони обидва піддаються випробуванням і намагаються розібратися в собі, щоб чинити правильно в цьому недосконалому, а часом і корумпованому, світі. Це дійсно ті емоції, в яких я зацікавлений".

Крім того, Рівз пообіцяв, що нова картина буде нуарною, а також знову нагадає про статус «видатного детектива»:

"У всіх фільмах я намагаюся, в якому навіть хичкоківськом сенсі, використовувати камеру і сторителлинг щоб частково зробити глядача персонажем. Є шанс зробити нуарною, детективною версію Бетмена, яка серйозно посилить оповідання і, сподіваюся, дозволить вам зрозуміти, що відбувається у нього в голові і серці".

Слова Рівза перегукуються з заявами Бена Аффлека, які він робив до того, як залишив режисерській пост сольного фільму. Тоді актор заявляв про намір зробити картину в дусі класичного нуара «Мальтійського сокола» Джона Х'юстона. Можливо, студія вирішила не змінювати початкову задумку навіть незважаючи на відмову Аффлека від режисури, пише Vertigo.

Найімовірніше, вихід «Бетмена» запланований на 2019 рік, проте точна дата релізу поки не називається.