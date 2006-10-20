Американські вчені створили плащ-невидимку

Американським вченим вдалося створити мікрохвильовий плащ-невидимку. В ході першого успішного експерименту дослідники із США у співпраці зі своїми англійськими колегами зуміли приховати мідний циліндр.

"Ми створили штучний міраж, який може приховати об`єкт від потенційних спостерігачів з будь-якого напряму", - говорить розробник плаща Девід Шуріг з Університету Дьюка. У дії плащ нагадує міраж на зразок того, який виникає на дорозі, коли висока температура викликає викривлення проміння світла.

Для проведення свого першого експерименту розробили плащ, який не дає мікрохвилям знаходити об`єкти. Подібно світлу і радарним хвилям, мікрохвилі відображаються від об`єктів, роблячи їх видимими для різних інструментів і створюючи тінь, яка може бути знайдена.

Для маскування були використані спеціальні матеріали, які відхилюють світло, радарні і інші хвилі, примушуючи їх огинати об`єкт, подібно тому, як потік води огинає гладкий камінь.

При цьому даний метод відрізняється від технології stealth, яка не робить літаки невидимими, але зменшує площу віддзеркалення, через що за ними важко стежити.

Плащ зроблений з метаматеріалів, які є сумішами металу, а також кераміки, тефлону і волоконних композитів.

Перший робочий плащ працює тільки у двох вимірах і залишає невелику тінь. Наступний крок - перейти на три виміри і усунути всі недоліки.

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