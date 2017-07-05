У Туреччині чоловік увірвався в будівлю суду: убив поліцейського і взяв заручника, а потім покінчив із собою

00:37, 05 липня 2017
Світ
254 0

Чоловік, чия особа поки не встановлена, вторгся в будівлю суду увечері 4 липня. Влада не вважає це терактом.

Нвападавший застрелив офіцера поліції і поранив ще одного людини / фото cnnturk.com

У Туреччині чоловік убив поліцейського в будівлі суду в місті Гемлик в провінції Бурса на північному заході Туреччини і взяв заручника, згодом покінчив з собою.

Про це повідомляє агентство Anadolu, передає «Новое время».

Як поінформували в поліції, чоловік, чия особа поки не встановлена, увійшов в будівлю суду увечері 4 липня. Невідомий був озброєний мисливською рушницею, з якої застрелив офіцера поліції і поранив ще одну людину.

Читайте такожУ Франції невідомі влаштували стрілянину біля мечеті, є постраждалі

За даними CNN Turk, пораненим виявився адвокат — член парламенту від Республіканської народної партії Озгур Аксой.

Згодом нападник наклав на себе руки.

За даними агентства, влада не розглядає інцидент як теракт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілянина у Туреччині#інциденти у Туреччині