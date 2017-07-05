У Туреччині чоловік увірвався в будівлю суду: убив поліцейського і взяв заручника, а потім покінчив із собою
Чоловік, чия особа поки не встановлена, вторгся в будівлю суду увечері 4 липня. Влада не вважає це терактом.
У Туреччині чоловік убив поліцейського в будівлі суду в місті Гемлик в провінції Бурса на північному заході Туреччини і взяв заручника, згодом покінчив з собою.
Про це повідомляє агентство Anadolu, передає «Новое время».
Як поінформували в поліції, чоловік, чия особа поки не встановлена, увійшов в будівлю суду увечері 4 липня. Невідомий був озброєний мисливською рушницею, з якої застрелив офіцера поліції і поранив ще одну людину.
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За даними CNN Turk, пораненим виявився адвокат — член парламенту від Республіканської народної партії Озгур Аксой.
Згодом нападник наклав на себе руки.
За даними агентства, влада не розглядає інцидент як теракт.