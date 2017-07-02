Теракт в Дамаску: смертники на автомобілях вбили 20 людей (фоторепортаж)

Принаймні 20 людей загинули та 30 були поранені, коли в неділю три смертники на автомобілях напали на сирійську столицю Дамаск.

Про це повідомляє проурядовий телеканал "Ехбарія", передає агентство Xinhua.

Мешканці Дамаску прокинулися в неділю вранці з трьома гучними вибухами, які пізніше виявилися здійсненими трьома самогубцями-смертниками.

Автомобілі привернули увагу співробітників служби безпеки, які пізніше схопили їх. По дорозі до аеропорту під в’їздом в Дамаск вибухнули дві машини, не досягши своїх цілей всередині міста, а третя машина вибухнула на площі Тахрір у східному Дамаску.

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Більшість людей загинули при вибуху в районі площі Тахрір, де було пошкоджено 56 машин, а також фасади трьох житлових будинків, повідомляє військове джерело Xinhua.

Джерело, говорячи на умовах анонімності, заявило, що терористи мали намір підірвати машини саме під час повернення людей до роботи після тижневого свята Ід аль-Фітр.

За даними Сирійського центру моніторингу з прав людини, під час вибухів було вбито 18 людей та 15 осіб поранено, серед яких 10 людей загинули під час вибуху на площі Тахрір.