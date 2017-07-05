У Новосибірську в штабі Навального шукали бомбу, затримали трьох осіб

У Новосибірську поліцейські оточили будівлю, де знаходиться передвиборний штаб російського опозиціонера Олексія Навального, виламали двері в приміщення і затримали трьох осіб, повідомляє на своїй сторінці у "Фейсбуці" координатор штабу Сергій Бойко, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомив керівник регіонального відділення незареєстрованої Партії прогресу Андрій Гладченко, поліцейські почали виламувати двері в штаб після анонімного дзвінка про мінування будинку.

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За словами Бойка, серед затриманих - двоє волонтерів штабу і молодий чоловік, який просив поліцейських вивести жителів з нібито замінованої будівлі.

Як пояснив Бойко в бесіді з виданням "Тайга.Info" співробітники поліції протягом 14 годин намагалася проникнути в штаб, однак через відсутність ордера волонтери не давали їм це зробити.

Бойко також зазначив, що в будівлю, оточену Росгвардією, не пускають активістів, проте вільно дають пройти місцевим жителям.

"У нас тут пожежники, кінологи, швидка допомога, два автозаки - мабуть, щоб бомбу затримати. Двері в штаб вибиті, але ми не знаємо, що там відбувається, тому що не пускають ні нас, ні власника, ні адвоката", - заявив він.

"Співробітникам "Бінбанку", що знаходиться в торці цієї ж будівлі, навпаки, не дають вийти, а людей з пропискою в цьому ж будинку пропускають через оточення. Дивним чином прописка на Леніна, 18 захищає від вибухового пристрою", - додав Бойко.

Він також повідомив, що до входу в будівлю підігнали автобус, з якого в штаб заносили великі чорні пластикові мішки "невідомо з чим".

За словами соратників Навального, вранці в середу поліцейські блокували штаб політика на вулиці Леніна в Новосибірську, щоб вилучити передвиборні газети. Частина тиражу була вилучена, ще частина волонтери змогли винести з будівлі.

Поліцейські прийшли в штаб Навального, відреагувавши на звернення про незаконну агітацію. Копію звернення опублікував у своєму "Твіттері" начальник передвиборчого штабу Навального Леонід Волков.

Із заяви випливає, що 25 червня чоловік отримав від волонтерів агітаційну листівку і, вважаючи, що агітація проходить поза агітаційного періоду, звернувся в поліцію.

Як зазначає Волков, до призначення дати проведення виборів ніяких обмежень на агітацію не передбачено. Президентські вибори пройдуть в Росії в березні 2018 року.

Напередодні повідомлялося про напад на штаб Навального в Краснодарі. За словами соратників політика, на штаб напали близько 20 осіб з руху "Загони Путіна", які "зірвали плакати, поламали рамки, перевернули стільці і столи".

"Літні жінки, керовані розважливими людьми, які перетворили гру в патріотизм в засіб заробітку для себе і своєї сім'ї, вели себе як варвари в нападі божевілля. Ми викликали на місце співробітників поліції і встановлюємо збиток", - повідомила команда Навального.

В кінці червня було скоєно напад на координатора штабу Навального в Барнаулі Артема Косарецкого. Крім того, невідомі намагалися підпалити штаб політика в місті.